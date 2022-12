Pailita es nombrado "ciudadano ilustre" por el Concejo municipal de Punta Arenas

El cantante Pailita, a quien le fue otorgado el premio "Musa" por ser reconocido como el "Artista urbano del año", recientemente fue distinguido por parte de la ciudad donde nació, Punta Arenas.

Autoridades comunales de Punta Arenas, mediante el Concejo municipal, nombraron "de manera unánime" al intérprete del hit "Ultra solo" como "Ciudadano Ilustre 2022", acorde cita el medio local El Pingüino.

Con una carrera en ascenso y considerado uno de los artistas emergentes más importantes de la escena chilena, la elección de Carlos Raín Pailacheo se dio por aspectos específicos.

"Fue realizada en base al contenido de sus letras que entregan un mensaje contra el consumo de drogas, la superación personal y la delincuencia", fue informado con respecto al cantante que se ha referido anteriormente a su estilo de vida sobrio.

Durante el certamen, Pailita además triunfó en dos categorías más, "Canción del Año" y "Colaboración Nacional del Año", por el mismo éxito, el que fue lanzado de la mano de su colega Polimá Westcoast.

En intérpete de "Na Na Na" recientemente ahondó en su elección de no consumir drogas: "No me gusta. Es que es más por decisión propia y prefiero ser sanito con mi cuerpo y está bien" , le dijo a la periodista María Luisa Godoy en el programa "Urbanos" de TVN.