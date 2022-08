Paloma Mami reacciona a dichos de Álex Gárgolas: "Que la música hable por sí misma"

Paloma Mami ha decidido entregar su parecer respecto a los últimos dichos del productos Álex Gárgolas tras cancelar el disco que preparaba en compañía de diferentes artistas pertenecientes al género urbano de nuestro país.

"Olvídense de todo lo otro. El mundo es música, no solo un país. Pero si me faltaste el respeto, aguanta la presión de la Elite", había señalado Gárgolas en un post donde promocionaba el nuevo trabajo.

"El movimiento chileno está donde está gracias a Chile", escribió la artista en sus stories de Instagram. "Que la música hable por sí misma", añadió Paloma Mami.

La polémica comenzó cuando Álex Gárgolas comenzó a promocionar en sus redes sociales oficiales el lanzamiento del disco "Reggaetón Chileno Vol. 1" que preparaba en compañía de numerosos reggaetoneros nacionales. Sin embargo, el sitio especializado Trap2Day, reveló que el puertorriqueño pensaba sumar a artistas de su nacionalidad a dicho trabajo.

"Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuantos se van a quedar sonando en regiones de chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuantos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls-Royce. Ahora que Chile está en el mapa", dijo Gárgolas.

"A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo, a ver cómo lo van a hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia", añadió.

Los dichos de Gárgolas han sido duramente criticados por artistas de la talla de Pablo Chill- E, Marcianeke, Pailita, la recién sumanada Paloma Mami, además de grandes exponentes del género como Don Omar.