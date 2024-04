Pamela Leiva revela que se gastó $325.000 en merch del concierto de Karol G

La comediante Pamela Leiva reveló que se compró todo lo que había disponible en el stand de venta de merchandising oficial del concierto de Karol G en Chile, que se realiza este 19, 20 y 21 de abril en el Estadio Nacional.

A través de su cuenta de TikTok, la comediante hizo un "haul" de todos los productos que compró, que suman un total de $325.000 pesos.

"Me gasté 325 lucas, pero me lo compré todo. Me compré el abanico, me compré la manta, me compré los polerones, las poleras, el jockey. De verdad que estaba como una cabra chica ¡Te lo juro!", contó a La Cuarta.

Cabe recordar que Leiva se presentó el mismo día que la "Bichota" en el Festival de Viña del Mar 2023 y ahí reveló ser una verdadera fan de la colombiana.

¿Cuánto cuesta el merch oficial de Karol G?

A través de sus redes sociales, fanáticas han mostrado cuánto cuesta comprar algunos de los objetos, que en general tienen dibujos de un tiburón, característico del "Mañana Será Bonito Tour".

Los precios son los siguientes:

Polera : $30.000

Polerón: $65.000

Cobija: $50.000

Gorra: $20.000

Bolsa: $20.000

Póster: $5.000

Abanico: $20.000

Llavero: $15.000

Sticker: $5.000

Al abrir puertas, los asistentes del concierto podrán acceder a los artículos, vendidos por el staff de la artista.