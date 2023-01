Pantera fue sacado de un festival por la "simpatía" de Phil Anselmo con el nazismo

La reformada alineación del grupo Pantera fue removida del cartel de artistas de los festivales alemanes Rock am Ring y Rock im Park debido a un incidente protagonizado por el cantante Phil Anselmo en 2016.

La organización del evento comunicó en sus redes sociales que "Pantera no actuará en Rock am Ring and Rock in the Park 2023, como se anunció".

"En las últimas semanas, hemos tenido muchas conversaciones intensas con artistas, nuestros socios y ustedes, los fans del festival, hemos continuado lidiando juntos con la crítica y decidimos eliminar a la banda del programa", agregaron.

Pantera, que a fines del año pasado concretó una reunión de Anselmo y Rex Brown junto a otros músicos, iba a encabezar ambos eventos alemanes con bandas como Tenacious D, Die Toten Hosen, Limp Bizkit, Kings of Leon y Rise Against, entre otras.

¿Qué pasó con Phil Anselmo de Pantera?

La discusión en torno a la presencia de Pantera en el cartel surgió a raíz de un episodio ocurrido en 2016 en el Dimebash, el evento anual que tributa al fallecido guitarrista Dimebag Darrell. Allí Anselmo terminó su presentación con un gesto similar a un saludo nazi mientras gritaba "poder blanco".

Más tarde el cantante de "I'm broken" apareció en un video disculpándose por sus acciones y explicando que su frase se originó porque estaba bebiendo vino blanco.

"Todos los que me conocen y conocen mi naturaleza saben que no creo en nada de eso. No soy parte de ningún grupo, soy un individuo", indicó en la oportunidad.

Pese a esta polémica Pantera tiene shows agendados para todo 2023 por Asia, Estados Unidos y Europa, incluyendo el festival francés Hellfest.