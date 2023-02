Paramore regresa tras 5 años de ausencia con "This Is Why", su sexto álbum de estudio

Tras estar en pausa por cinco años, Paramore lanzó "This Is Why", sexto álbum de estudio de los oriundos de Franklin, Tennessee.

El nuevo LP del trío, conformado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, es el primero desde "After Laughter", de 2017, siendo descrito por el grupo, a través de un posteo de Instagram como el resultado de experiencias o sentimientos de "agorafobia, rabia justa, confusión sobre la diferencia entre el egoísmo y la auto-preservación, completa y absoluta apatía, fiebre de cabina, venganza profunda, superioridad moral, disociación, incredulidad ante las inconsistencias del idioma americano-inglés, American Psycho, revelación, nostalgia por las cosas que aún no has experimentado y ni siquiera sabías que querías renuncia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por paramore (@paramore)

El álbum, que traerá al grupo a Chile por cuarta vez el próximo 5 de marzo, cuenta con 10 canciones, cuyas letras han sido descritas por Williams como "más políticas" que en trabajos anteriores.