Paul McCartney despidió a Gerry Marsden, uno de sus "mayores rivales"

Luego de que se conociera la muerte de Gerry Marsden, líder de Gerry and the Pacemakers, el ex Beatle Paul McCartney compartió algunas palabras de despedida para el músico.

"Gerry fue un compañero de nuestros primeros días en Liverpool. Él y su grupo eran nuestros mayores rivales en la escena local", dijo McCartney en referencia a The Beatles y Pacemakers, que había sido formado a fines de los '50 en la ciudad británica.

"Sus inolvidables interpretaciones de 'You'll Never Walk Alone' y 'Ferry Cross the Mersey' permanecen en el corazón de muchas personas como recordatorios de un momento alegre en la música británica", agregó el bajista.

"Nos vemos, Gerry. Siempre te recordaré con una sonrisa", sentenció McCartney.