Paul McCartney, Ringo Starr y Dolly Parton protagonizan nueva versión de "Let it be"

En cuanto a rememorar los tiempos pasados se refiere, los Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr, se unieron con la cantante Dolly Parton para apoyarla en su próximo disco.

Se unieron en la versión de "Let it be", último disco lanzado oficialmente por los veteranos de Liverpool y sencillo que forma parte del próximo disco de la artista estadounidense de Country, Dolly Parton.

Es que la voz de "Jolene" dio a conocer que "Let it be" formará parte de su nuevo disco "Rockstar", de 30 canciones, y su incursionamiento definitivo en el rock.

Entonces, su primer "álbum de rock" como ella anuncia, contará la colaboració de cuenta célebres músicos, como Elton John, Pink, Sting, Brandi Carlile y Sheryl Crow, entre otros.

El disco de Dolly Parton será lanzado el 17 de noviembre.

Revise aquí la nueva versión de "Let it be"