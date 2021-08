Paul McCartney anuncia libro biográfico con letras de más de 150 canciones

Este lunes, Paul McCartney reveló el lanzamiento de un libro titulado "The Lyrics" con 154 letras de canciones que se basará en las conversaciones que el ex Beatle tuvo con el poeta Paul Muldoon.

Descrito como un "autorretrato en 154 canciones", el libro incluirá temas de toda la carrera de McCartney, como los clásicos "Blackbird", "Live and Let Die", "Hey Jude", "Band on the Run" y "​​Yesterday".

El editor Allen Lane dijo que el libro también incluiría la letra de la canción no grabada titulada "Tell Me Who He Is", cuya letra escrita a mano y nunca ante vista se encontró en uno de los cuadernos de McCartney, que se cree que data de principios de la década de 1960.

El libro se lanzará el 2 de noviembre y también incluirá "muchos tesoros más" de los archivos de McCartney, dijo Allen Lane, desde hojas de letras escritas a mano, hasta fotografías, borradores y dibujos personales nunca antes vistos.

Cada canción, desde "All My Loving" hasta "Yellow Submarine", vendrá con comentarios de McCartney sobre su creación.

"Con más frecuencia de las que puedo contar, me han preguntado si escribiría una autobiografía, pero nunca ha sido el momento adecuado. Sé que a algunas personas, cuando llegan a cierta edad, les gusta ir a un diario para recordar los acontecimientos del día a día del pasado, pero yo no tengo esos cuadernos. Lo que sí tengo son mis canciones, cientos de ellas, que he aprendido que tienen el mismo propósito", expresó McCartney.