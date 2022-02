Paul McCartney anuncia regreso a los shows con su primera gira tras inicio de la pandemia

Tres años después de su último show y luego del inicio de la pandemia, Paul McCartney anunció su regreso a los escenarios con una gira por Estados Unidos a mediados de 2022.

El ex Beatle confirmó este viernes sus primeras presentaciones bajo la gira "Got Back", que partirá el 28 de abril en la ciudad de Spokane y se extenderá por mayo y junio.

La última actuación de McCartney fue en julio de 2019 como parte del tour "Freshen Up" (que había pasado por Chile en marzo de ese año) y debió cancelar su tramo europeo de mayo de 2020 debido a la pandemia.

"Dije al final de la última gira que te vería la próxima vez. Dije que iba a volver contigo. Bueno, ¡volví!", escribió el músico, que durante la pandemia grabó un álbum ("McCartney III"), lanzó la serie documental "McCartney 3,2,1" (disponible en Star+) y encabezó el estreno del documental "Get Back" de Disney+.

GOT BACK. NORTH AMERICAN TOUR 2022



“I said at the end of the last tour that I’d see you next time. I said I was going to get back to you.

Well, I got back!” - Paul



More info: #PaulMcCartneyGotBack