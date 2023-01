Paul McCartney estuvo cerca de ser atropellado mientras recreaba portada de "Abbey Road"

El músico Paul McCartney estuvo a centímetros de protagonizar un accidente en el mítico cruce de la calle Abbey Road, donde se ha fotografiado en innumerables ocasiones.

Sin embargo casi fue atropellado en una reciente visita: según constata un teaser del documental "If These Walls Could Sing" de Disney+, el ex The Beatles se encontraba atravesando el cruce cuando un impaciente automovilista le tiró el carro encima.

El artista de 80 años se hizo rápidamente a un lado mientras exageraba sus movimientos, para luego terminar sonriéndole a la cámara.

"If These Walls Could Sing" es un documental centrado en los estudios Abbey Road, recinto que fue testigo de algunos de los discos más relevantes de la música contemporánea.