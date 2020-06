Paul McCartney ha revelado que The Beatles defendieron la igualdad de derechos para todas las razas en 1964, después de negarse a realizar un show para una audiencia segregada.

El legendario músico, de 77 años, compartió la anécdota con sus seguidores para resaltar la importancia de que todos hagan su parte por Black Lives Matter.

"Mientras continuamos viendo las protestas y manifestaciones en todo el mundo, sé que muchos de nosotros queremos saber qué podemos hacer para ayudar", dijo McCartney.

"Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas y no hay una solución rápida, pero necesitamos un cambio. Todos necesitamos trabajar juntos para superar el racismo en cualquier forma", agregó.

McCartney también reveló cuando con The Beatles se enfrenaron al racismo: "En 1964, The Beatles debían tocar Jacksonville en los Estados Unidos y descubrimos que iba a ser para una audiencia segregada. Se sintió mal. Dijimos '¡No estamos haciendo eso!' Y el concierto que hicimos fue para el primer público no segregado".

"Luego nos aseguramos de que esto estuviera en nuestro contrato. Para nosotros parecía sentido común", contó McCartney.