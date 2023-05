Embajador de Israel en Chile dijo que Roger Waters se "vistió de nazi" pero es el vestuario de "The Wall"

Una desliz sufrió Gil Artzyeli, embajador de Israel en Chile, al afirmar que Roger Waters se "vistió de nazi" en un concierto, algo que el ex Pink Floyd ha hecho por años y que se debe a la crítica y denuncia a las dictaduras fascistas.

En un tuit con una fotografía, Artzyeli afirmó que Waters "en su concierto de ayer en Berlín se vistió de nazi. Así es, se puso el uniforme de las SS". Cabe resaltar que los shows en Berlín fueron la semana pasada, el 17 y 18 de mayo.

Sin embargo, la propuesta de Waters es antigua y se remonta a las presentaciones del álbum de "The Wall", de 1979, en las que interpreta a un dictador nazi. En el álbum, canciones como "The Show Must Go On" y "In the Flesh" hablan del personaje principal de la obra y su alucinación inducida por las drogas, creyéndose en un dictador fascista y jactándose de su fiel audiencia.

Waters ha hecho la representación de un dictador en diversas giras, como la presentación de The Wall en Berlin en 1990 y también en la gira que realizó entre 2010 y 2013, en la que mostró el álbum que critica el fascismo y las dictaduras.