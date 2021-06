Facebook pidió usar canción de Pink Floyd y Roger Waters rechazó públicamente a Mark Zuckerberg

Durante un encuentro para pedir la libertad de Julian Assange, Roger Waters reveló que Mark Zuckerberg, creador de Facebook, le pidió el uso de una canción de Pink Floyd para una campaña de Instagram.

"Es una carta de Mark Zuckerberg para mí en la que me ofrece una enorme, enorme cantidad de dinero y la respuesta es: ¡jódete! ¡De ninguna manera!", dijo Waters en un encuentro realizado en Nueva York.

Y añadió: "Solo lo menciono porque se trata de un movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo. No seré partícipe de esta porquería, Zuckerberg".

Waters siguió afirmando que la idea de Facebook e Instagram es ser "aún más grandes y poderosos de lo que ya son, para poder seguir censurándonos a todos los presentes en esta sala e impedir que esta historia sobre Julian Assange llegue al público en general".

"Cómo hizo este idiota, que empezó diciendo: 'Es guapa, le daremos un cuatro sobre cinco, es fea, le daremos un uno'. ¿Cómo carajo consiguió algún poder en algo? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo