Roger Waters critica a Gilmour por "borrarlo" de la historia de Pink Floyd

Si había alguna esperanza de que Pink Floyd se volviera a reunir de forma permanente, el bajista Roger Waters se encargó de sepultarla por completo. A través de un video publicado en sus redes sociales el músico disparó contra su ex compañero David Gilmour por haberlo "borrado" de Pink Floyd.

Hace unos días Waters publicó una versión en cuarentena de "Mother", por lo que aprovechó de agradecer a los fans por la recepción. Pero además se preguntó "¿por qué el video no está disponible "en un sitio web que se hace llamar a sí mismo el sitio oficial de Pink Floyd?".

"Bueno, la respuesta a eso es porque nada sobre mi está en ese sitio web. Fui baneado por David Gilmour del sitio", agregó la voz de "Another brick in the wall".

En ese sentido Waters reveló que trató de solucionar esta situación hace un año y convocó a los otros dos miembros vivos de la banda a una reunión. "Propuse todo tipo de medidas para dejar atrás este feo problema que teníamos. Pero no dio frutos, siento decirlo", sostuvo el artista.

Según su visión, el sitio web y las redes sociales de Pink Floyd deberían ser equitativas con los cinco miembros históricos del grupo. "Los más de 30 millones de personas que siguen las redes sociales lo hacen por el trabajo que hicimos los cinco. En consecuencia, me parece justo y correcto que tuviésemos acceso igualitario a ustedes, los fans, para compartir nuestros proyectos", explicó.

"David cree que el nombre le pertenece. Yo creo que él piensa eso porque dejé la banda en 1985, qué es el dueño de Pink Floyd, que él es Pink Floyd y que yo soy irrelevante y debería quedarme callado", agregó Roger Waters, quien de paso criticó las apariciones de Polly Samson (esposa de Gilmour) para promocionar sus proyectos en estas plataformas.

"Esto está mal. Deberíamos protestar. O simplemente cambiar el nombre de la banda a Spinal Tap y todo estaría bien", concluyó bromeando.

