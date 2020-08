Parte de la entrevista de la diputada Camila Vallejo con Roger Waters incluyó un mensaje del ex Pink Floyd a "la inmensa valentía de estudiantes y otros que protestan en las calles, que se están levantando, arriesgando sus vidas y su vista, donde tú estás le están disparando a los ojos a los jóvenes en las calles de Santiago por sacar la voz. Y no aceptarán un no".

