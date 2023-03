Roger Waters muestra su reedición de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd

Hace unas semanas Roger Waters anunció que regrabaría de manera íntegra "The Dark Side of the Moon", el legendario disco que hizo con Pink Floyd y que este año cumple 5 décadas desde su lanzamiento.

Ahora el ex bajista del grupo liberó un primer adelanto de este trabajo: se trata de "Us and Them", tema que originalmente fue cantado por David Gilmour y que ahora fue reversionado con arreglos de cuerdas y con la aguardentosa voz de Roger Waters.

Durante la pandemia Waters sostuvo varias sesiones musicales que él mismo definió como "desvestidas" por los arreglos que utilizaba. "Me di cuenta que 'Dark Side' era un buen candidato para este formato, en parte como un tributo al trabajo original, pero también para redireccionar el mensaje político y emocional de todo el disco", explicó el músico.

"Este no es un reemplazo del original, el cual obviamente es irreemplazable. También es una forma de honrar la grabación que hicimos con Nick, Rick y Dave", concluyó.

Por ahora esta reversión de "The Dark Side of the Moon" no tiene fecha de estreno.