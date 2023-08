Roger Waters presenta nueva versión de "Time" de la regrabación de The Dark Side of the Moon

En octubre, Roger Waters lanzará una nueva versión de "The Dark Side of the Moon", regrabada desde cero este 2023 por el bajista.

Sumándose al lanzamiento de "Money" de julio pasado, ahora el músico presentó la regrabación de "Time", uno de los puntos altos del álbum de 1973.

"El 'Dark side of the Moon' original se siente como un anciano lamentándose por su condición humana. Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos y, cuando miras alrededor del mundo, claramente vemos que el mensaje no perduró", dijo Waters para explicar la regrabación.

"The Dark Side of the Moon Redux" se lanzará el próximo 6 de octubre.