Durante la entrevista que realizó la diputada Camila Vallejo a Roger Waters, el ex Pink Floyd afirmó que "no he visto el borrador de esta nueva Constitución, pero si va a reemplazar a la de Pinochet, solo puede ser un millón de veces mejor". Además, el músico aseguró que "voy a marcar el 25 de octubre en mi agenda, ahora mismo porque estaré sentado en el borde de la silla, sentado a ver qué pasa".

