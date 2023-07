Roger Waters y su extraña nueva versión de "Money": Dark Side of the Moon será reeditado

Como parte de la nueva versión de "The Dark side of the Moon" que lanzará este año, el músico Roger Waters presentó un nuevo adelanto de dicho trabajo.

Se trata de una nueva toma de "Money", el clásico tema cantado por David Gilmour, que vuelve con una sonoridad muy distante de la obra original.

Esta versión cuenta un Waters recitando una letra modificada, con un ritmo más lento y una estética más minimalista, acompañado de sonidos de cuerdas.

"El 'Dark side of the Moon' original se siente como un anciano lamentándose por su condición humana. Pero Dave, Rick, Nick y yo éramos muy jóvenes cuando lo hicimos y, cuando miras alrededor del mundo, claramente vemos que el mensaje no perduró", explicó Waters.

Además sostuvo que "por eso consideré que la sabiduría de un hombre de 80 años podría aportarle a esta reimaginación".

La nueva versión del clásico disco de Pink Floyd será estrenada el próximo 6 de octubre.