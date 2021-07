Pink se ofrece a pagar la sexista multa impuesta contra equipo noruego de handball

La cantante Pink se ofreció a pagar la multa de 1.500 euros impuesta contra el equipo femenino de handball playa por negarse a usar bikini durante un partido.

El grupo fue multado por la Federación Europea de Handball por usar pantalones cortos durante el encuentro de Noruega y España en un campeonato del viejo continente. Según la entidad, la deportistas usaron una vestimenta "no acorde a las regulaciones de los uniformes deportivos".

"Estoy muy orgullosa del equipo femenino de noruega por protestar contra estas reglas sexistas. La federación debiese ser demandada por sexista", dijo Pink en sus redes sociales, y agregó que "estaré feliz de pagar su multa".

La medida tomda por la Federación Europea de Handball ha sido ampliamente criticada por parte de deportistas y autoridades de Noruega y el mundo. Por su parte, el equipo agradeció las muestras de carilo y apoyo en sus redes sociales.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.