Placebo tendrá segundo concierto en Movistar Arena: fecha y venta de entradas

Placebo agotó las entradas para su regreso a Chile y por ello se confirmó un segundo concierto en el país para 2024.

El conjunto inglés ya había confirmado su show para marzo de 2024 en Movistar Arena, agotando sus entradas en poco tiempo.

La visita del grupo se enmarca en la promoción de su último disco "Never Let Me Go".

Segundo concierto de Placebo en Chile

La segunda fecha anunciada de Placebo quedó fijada para el 21 de marzo de 2024 en Movistar Arena.

Venta de entradas

La preventa de entradas parte el miércoles 3 de enero y la venta general se inicia el viernes 5 de enero en Puntoticket.

Precios de entradas

Las entradas para el show con cargo tiene un valor de: