Reapareció Plácido Domingo: "Nunca me he sobrepasado, no va con mi educación ni con mi manera de ser"

El tenor español Plácido Domingo se presentó en España por primera vez desde que aparecieron denuncias de acoso en su contra por parte de mujeres que trabajaron con él.

Domingo dio una entrevista a El País luego de actuar en Valencia y afirmó que "las acusaciones que me hacen no tienen sentido. Lo que quiero es ya dejar de hablar de todo esto".

El artista dice que es "inútil" querellarse contra las acusadoras y que "no he sido acusado de ningún delito y no pienso hacerle una causa a nadie".

Asimismo, afirmó que no ha tenido contacto con las acusadoras y enfatizó en su inocencia. "Nunca he atacado a una mujer, nunca me he sobrepasado, no va con mi educación ni con mi manera de ser. Tampoco he abusado de mi poder en ningún teatro", expresó.

"Si hubiera habido alguna queja, habrían protestado. No tiene sentido", siguió el tenor, "hay suficientes pruebas de lo contrario. Siempre he apoyado la carrera de muchos cantantes, tanto mujeres como hombres. Eso no es poder, eso es pasión por el arte, por la música, por la ópera y por su futuro".

"(El acoso) debe ser castigado en cada momento y en todas las épocas. A lo que yo me refería, como español, es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos", dijo.

"Es que no se le puede decir nada a una mujer. Aquí no es así, pero en otras partes y, concretamente, en estos grupos de donde salen las acusaciones, es así. La mujer es lo más extraordinario que ha creado Dios. Todos venimos de una, somos hijos de una madre. Eso es lo mejor que se puede decir de una mujer", afirmó Domingo.

"Estoy fuerte, muy fuerte. Más que nunca. Sobre todo porque ves cómo todo en pocas horas puede cambiar y eso exige un entusiasmo, un amor muy profundo por lo que haces", sentenció.