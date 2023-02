Karol G lanzó su álbum "Mañana será bonito": canciones con Shakira y Romeo Santos

La colombiana Karol G presentó este viernes su esperado álbum "Mañana será bonito", que incluye 17 canciones e ilustres invitados.

El disco fue lanzado solo días después de que la artista se presentara en el Festival de Viña 2023 como número de apertura del evento.

"Mañana será bonito" incluye la participación de artistas emergentes como Angel Dior, Bad Gyal, junto con nombres de figuras como Romeo Santos, Carla Morrison y Shakira, con quien presentó una comentada canción.

Revisa la lista de canciones de "Mañana será bonito"

1. MIENTRAS ME CURO DEL CORA

2. X SI VOLVEMOS X ROMEO SANTOS

3. PERO TÚ X QUEVEDO

4. BESTIES

5. GUCCI LOS PAÑOS

6. TQG X SHAKIRA

7. TUS GAFITAS

8. OJOS FERRARI X JUSTIN QUILES X ANGEL DIOR

9. MERCURIO

10. GATÚBELA X MALDY

11. KÁRMIKA X BAD GYAL X SEAN PAUL

12. PROVENZA

13. CAROLINA

14. DAÑAMOS LA AMISTAD X SECH

15. AMARGURA

16. CAIRO X OVY ON THE DRUMS

17. MAÑANA SERÁ BONITO X CARLA MORRISON