Adele rompe récord de reproducciones en streaming en un día con "Easy On Me"

En 24 horas desde su lanzamiento, "Easy On Me" llevó a un nuevo récord en la carrera de Adele en los servicios de streaming.

La canción, que cerró un silencio de seis años, se estrenó el pasado jueves 15 de octubre y rápidamente acumuló millones de reproducciones en las primeras horas de su lanzamiento.

"Easy On Me" ahora es el tema con más reproducciones en streaming en un solo día en los servicios de Spotify y Amazon Music.

Así, la británica superó el récord que tenía BTS con 20,9 millones de reproducciones de "Butter".

And just like that, @Adele set a new record 🏆 pic.twitter.com/WIz55hQmln

Congratulations, @Adele. "Easy On Me" has the global record for the most first-day streams of any song in the history of Amazon Music.



🔊 https://t.co/OiNO7lFebp pic.twitter.com/jDdZXSTetU