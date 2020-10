Billie Eilish realizará su primer concierto vía streaming para todo el mundo

La artista estadounidense Billie Eilish reveló que realizará su primer concierto global en vivo, transmitido vía streaming, el próximo 24 de octubre.

El espectáculo denominado Where Do We Go? The Livestream se transmitirá a través del sitio oficial de la cantante a las 19:00 horas de Chile. Tras la actuación en vivo, quienes adquieran sus tickets podrán acceder por 24 horas al show aquí.

Esta actuación será la primera de Billie Eilish desde marzo pasado, cuando solo alcanzó a realizar tres conciertos de Where Do We Go? World Tour, que incluía un show en Chile a principios de junio.