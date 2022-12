Cantante de Spice Girls se retira de show de Año Nuevo por no alinearse a las comunidades que apoya

Mel C, cantante de Spice Girls, anunció que no actuará en un concierto de Año Nuevo en Polonia por "problemas" hacia las comunidades a las que apoya.

En redes sociales, la artista inglesa escribió que "a la luz de algunos problemas que me han llamado la atención, que no se alinean con las comunidades a las que apoyo, ya no podré actuar en Polonia como estaba planeado en la víspera de Año Nuevo".

"Espero volver allí muy pronto. Espero que todos estén teniendo una Navidad maravillosa y los mejores deseos para 2023", sentenció la integrante de Spice Girls.

Sin dar mayores detalles, Mel C se refería la comunidad LGBTQ+ que apoya desde hace años y hacia TVP, canal público de Polonia que ha sido acusado en los últimos años de alimentar la propaganda contra la comunidad LGBTQ+.