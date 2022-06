Justin Bieber cancela conciertos por virus que le provocó parálisis facial

Justin Bieber compartió una actualización sobre su salud y reveló que le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt, un virus raro que afecta los nervios de la cara y el oído y puede causar parálisis facial.

El canadiense explicó que todo el lado derecho de su rostro no puede moverse y que solo podía sonreír y parpadear en el lado izquierdo. "Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá", dijo en un video publicado en Instagram.

"Obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que reducir la velocidad", dijo, antes de agregar que se tomaría el tiempo para "descansar y relajarse" antes de regresar a la gira.

Bieber estaba presentando su Justice World Tour, que incluye una presentación en Chile para el 7 de septiembre en el Estadio Nacional.