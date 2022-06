Liam Payne reveló discusión que casi llegó a los golpes con ex One Direction

Uno de los miembros de One Direction, Liam Payne, contó un incidente que tuvo con un ex compañero que incluso estuvo a punto de llegar a los golpes.

En una entrevista con el youtuber Logan Paul, Payne asumió que "era bien sabido dentro de la banda que a mí no me gusta tomar una mierda".

El artista siguió contando que en una presentación de One Direction "hubo un momento en el que hubo una discusión detrás del escenario y un miembro, en particular, me arrojó contra una pared. Así que le dije: 'Si no quitas esas manos, es muy probable que nunca las vuelvas a usar'".

Payne no reveló el nombre con quien tuvo el altercado pero se refirió a Zayn Malik, afirmando que "hay muchas razones por las que no me gusta Zay", pero también "hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado. Si hubiera tenido que pasar por lo que él pasó, con su crecimiento. Mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que a veces es molesto. Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido".