Shawn Mendes lanzó su cuarto disco "Wonder" y anuncia show a beneficio

El cantante y compositor canadiense Shawn Mendes publicó este viernes su esperado cuarto álbum de estudio "Wonder".

Shawn coprodujo "Wonder" junto a Kid Harpoon y Nate Mercereau, y también cuenta con la participación de Anderson Paak en la batería en el tema "Teach Me How To Love".

Este domingo 6, el canadiense realizará un concierto benéfico en vivo para celebrar el lanzamiento de "Wonder", con la música del nuevo álbum y otras canciones aún inéditas. Si bien es gratutito, el público podrá donar en línea a través de la Fundación Shawn Mendes, que busca ayudar a jóvenes sin recursos, para que puedan acceder a formación o a estudios, a cumplir los sueños que, por razones económicas, sin ayuda no podrían hacer realidad.