Show de holograma Whitney Houston hará una residencia en Las Vegas desde octubre

Después de presentarse antes de la pandemia en Reino Unido, el show de holograma de Whitney Houston aprobado por los herederos llegará a Las Vegas en octubre para una larga residencia.

El espectáculo, que presenta hologramas de Houston de todas las etapas de su carrera junto con cantantes, bailarines y músicos de respaldo en persona, comenzará el 26 de octubre en Harrah's Showroom de Las Vegas, con presentaciones programadas hasta el 30 de abril de 2022.

Más de cinco años en proceso, "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Concert", creado por Base Hologram en asociación con los herederos de Houston, finalmente hizo su debut en 2020 y planeó abrir en Las Vegas más tarde ese año antes de que la pandemia obligara el cierre de la industria.