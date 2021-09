Sophie Ellis-Bextor reveló que fue violada cuando era menor de edad por un músico

La cantante inglesa Sophie Ellis-Bextor confesó en su próximo libro de memorias que fue violada a la edad de 17 años por un músico mayor.

"Spinning Plates" es el título del libro que Ellis-Bextor publicará en octubre y en el que revela que perdió su virginidad en el incidente en el apartamento de un guitarrista que tenía 29 años en ese momento.

"Me escuché decir 'No' y 'No quiero' pero no hizo ninguna diferencia. Tuvo sexo conmigo y me sentí muy avergonzada. Fue así como perdí mi virginidad y me sentí estúpida", escribió la artista en el libro.

"Me sentí sucia, pero también insegura acerca de mis propios sentimientos, ya que no tenía otra experiencia con la que compararla", afirmó en "Spinning Plates".

Según la voz de "Murder on the Dancefloor" conoció al músico, a quien llama "Jim", en un concierto mientras estudiaba para sus exámenes. Él la invitó a volver a su piso para ver sus libros de historia "y antes de que me diera cuenta estábamos en su cama y me quitó la ropa interior".

La cantante, hoy de 42 años, dice que quedó confundida después del incidente, ya que la percepción pública de la violación en los '90 "no tenía que ver con el consentimiento", sino más bien con "algo que tú asociabas con la agresión".

"Pero nadie me había inmovilizado ni me había gritado para obligarme a cumplir", agrega en el libro, y que "las cosas que vi y leí y la forma en que se hablaba de sexo en ese momento me hicieron creer que no tenía un caso".

Este lunes, la cantante dijo en Instagram: "Hoy y ayer la prensa ha estado escribiendo sobre una parte de mi libro donde hablo de la primera vez que me acosté con alguien sin consentimiento".

"Espero que el fluir de la conversación con mis hijos ayude a criar hombres reflexivos que se preocupen por el consentimiento en ambos sentidos, que quieran la felicidad de quienes están con ellos y no pongan esa felicidad por encima de la suya propia", expresó Ellis-Bextor.