Triunfo de Joe Biden trajo de regreso "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus a las listas de los más escuchados

La canción "Party in the U.S.A." de Miley Cyrus, lanzada en 2009, volvió a entrar en las listas de los más escuchados tras el anuncio de la victoria de de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Poco menos de dos horas después de que se conociera el triunfo demócrata, Chart Data informó que la canción había superado la lista iTunes Top 200 en Estados Unidos, y también fue reproducida en varias estaciones de radio en todo el país.

Cyrus respondió al resurgimiento de su canción a través de Twitter, compartiendo su entusiasmo por la victoria de Biden y Harris, comunicada durante la jornada de sábado.

"¡Esta es una fiesta en los Estados Unidos!", escribió la cantante, junto con hacer retuit de videos que mostraban a personas en las calles de Nueva York, Washington D.C. y otras ciudades, improvisando y cantando la canción de 2009.

