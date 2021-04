Un hito en casi 60 años: Taylor Swift rompe récord de The Beatles de números uno en Reino Unido

Después de 54 años, Taylor Swift rompió el récord de lograr más rápido que tres álbumes llegaran al número uno en Reino Unido, que hasta ahora lo tenía The Beatles.

Con el lanzamiento de la regrabación de "Fearless (Taylor's Version)", la estadounidense encabezó la lista del Reino Unido este viernes, lo mismo que ocurrió con sus dos recientes trabajos, "Folklore" y "Evermore", ambos de 2020.

Con el número uno de la reversión de "Fearless", Swift logró tres trabajos en el primer puesto en solo 259 días, superando el récord del cuarteto de Liverpool que en 364 días lideró las listas con "Help!", "Rubber Soul" y "Revolver" a mediados de los '60.

Home is where the 💛 is

but God I 💛 the UK!!! https://t.co/OiPahpxcLK