Un nuevo récord: "Taylor Swift: The Eras Tour Film" es la película de conciertos más taquillera

A solo unos días de su estreno, "The Eras Tour Film" de Taylor Swift se convirtió en la película de conciertos más taquillera de la historia.

La cinta de Sam Wrench recaudó 123,5 millones de dólares en solo unos días, confirmó la cadena de cines AMC Theatres, superando así a "This Is It" de Michael Jackson, que facturó un total de 74,25 millones de dólares en 2009.

La película, cuya premiere fue el pasado miércoles, sigue a la 13 veces ganadora del Grammy en su exitosa gira actual en un show que repasa en casi 3 horas sus 10 álbumes de estudio.

Así la cantautora, que visitará Sudamérica por primera vez en noviembre, se une así a una selecta lista de filmes de conciertos que incluye a "Justin Bieber: Never Say Never", "Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert", "One Direction: This Is Us", "Madonna: Truth or Dare", entre otros, consigna Billboard.

Swift y su filme estarán en las salas de cines nacionales hasta este domingo, con funciones disponibles en varias cadenas y entradas que bordean los 13 mil pesos.

