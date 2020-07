Vanilla Ice cancela show porque "no sabía que los números de contagiados eran tan locos"

El rapero estadounidense Vanilla Ice tenía fijado un concierto para este domingo en Austin pero las críticas llevaron a cancelar la presentación.

"Chicos, les voy a dar una pequeña actualización sobre el concierto en Austin", dijo en un video que subió a Twitter este jueves.

"Básicamente, no voy a ir. Escuché a mis fanáticos; Escucho a todos ustedes por ahí. No sabía que los números eran tan locos en Austin. Pero esperábamos que fuera mejor para el 4 de julio porque reservamos este concierto hace mucho tiempo", expresó..

"Básicamente, solo queremos mantenernos a salvo. Sabes, lo tomamos en serio ... Solo esperábamos pasar un buen momento el fin de semana del 4 de julio, pero se convirtió en un gran punto focal para mí, y no se trata de eso", dijo.

Due to the increase in COVID-19 numbers in Austin we’re gonna move the concert to a better date. We were hoping for better Coronavirus numbers by July but Unfortunately the numbers have increased quite a bit so for the safety and health of everyone we’re going to stay home. pic.twitter.com/MWWfNWf3zd