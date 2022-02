La música en español ha ganado notoriedad los últimos años y el músico británico lo sabe. El ex líder ed The Police se aventuró en lanzar una adaptación de "For Her Love", traducida a "Por su amor", que será parte de su más reciente álbum, "The Bridge". El sencillo se grabó en el Cabo San Lucas en Baja California.

LEER ARTICULO COMPLETO