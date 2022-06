Posible triángulo amoroso y un cantante excluido: Las polémicas detrás de "Ultra Solo Remix"

Este jueves se lanzó el esperado "Ultra Solo Remix", éxito de Polimá y Pailita que regresó junto a Paloma Mami, Feid y De la Guetto.

Lo que los fanáticos no sabían es que al parecer hubo una polémica en la previa al lanzamiento de la canción, según informa La Cuarta.

Un posible triángulo amoroso y un artista que quedó fuera son las nuevas notas que se suman a esta pegajosa canción.

Según informaron, el rapero AK420 habría tenido lista una de sus partes en la canción e incluso la publicó en sus redes sociales: "Y no me responde / y tampoco llama / que te mande pal carajo y que te amen".

Pero finalmente su parte quedó fuera de la canción por un supuesto problema con Polimá Westcoast, debido a que se habría mostrado muy cariñoso con su ex Soulfia.

Pailita demostró su enojo en torno a la polémica que mostró el reportaje de La Cuarta: "Dejen de armar problemas. Ustedes mismos hacen que después los artistas tengan problemas. Esas son cosas internas. La canción es del Polimá. El Poli ve a quién mete y a quién no mete en la canción. Ustedes no tienen por qué meterse, ustedes tienen que apoyar la canción no más".

Escucha "Ultra Solo Remix":