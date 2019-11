Mon Laferte a la espera de los Latin Grammy: Siento impotencia de ver cómo se llevan a niños detenidos

En Las Vegas se encuentra Mon Laferte, a la espera de los Latin Grammy donde competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa gracias al disco "Norma".

Sin embargo, la cantante dijo sentir impotencia de encontrarse en Estados Unidos luego de los registros donde se ve como Carabineros detuvo a 8 niños en la ciudad de Villa Alemana.

"Estoy aquí en Las Vegas y me siento como la mierda viendo cómo en Chile se llevan detenidos a los niños. Siento impotencia, me duele el alma, me siento tonta estando acá. ¿Qué hago aquí? Debería estar allá con mi gente", dijo a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, sostuvo que no ha podido dormir de pena y que el mundo "es muy injusto".