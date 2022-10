La banda británica Queen lanzó este jueves "Face It Alone", una canción inédita que el grupo grabó en 1988 para el álbum "The Miracle" con Freddie Mercury. En ese entonces, el cuarteto compuso cerca de 30 canciones pero varias quedaron descartadas, entre ellas este tema que se incluirá en "The Miracle Collector’s Edition" que se lanzará el próximo 18 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO