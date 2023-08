¿Quién es Scooter Braun? El polémico mánager que robó el trabajo de Taylor Swift

El imperio de Scooter Braun, mánager de reconocidas celebridades parece ir en picada luego de ser despedido por importantes clientes.

Hace solo unos días, se supo que Justin Bieber dejaría de trabajar con Braun, quien fue su representante desde el inicio de su carrera. Posteriormente, la cantante Demi Lovato siguió los pasos del canadiense, con Ariana Grande e Idina Menzel sumándose en las últimas horas.

De acuerdo a Variety, una versión de la historia explica que el hombre de 42 años dejará de lado su trabajo como mánager para dedicarse a tiempo completo a la dirección ejecutiva de Hybe America, filial de la empresa surcoreana que maneja a BTS y que fue adquirida por Ithaca Holdings, compañía perteneciente al estadounidense, en 2021.

No obstante, otra fuente sostiene que algunas revelaciones están cerca y podrían destruir la carrera de Braun, ya que "es un mundo diferente desde la pandemia. Ya no puedes ser así de imbécil".

Y es que varios artistas, cuyas carreras fueron manejadas por el empresario, han apuntado en su contra con acusaciones de sabotaje y humillación, incluyendo a la cantante Madison Beer, quien dijo haber sido "silenciada e intimidada" por el representante al inicio de su carrera.

Entre 2002 y 2007, Scott "Scooter" Braun trabajó organizando fiestas para artistas como Eminem y Ludacris y en marketing para So So Def Records, dejando el sello para emprender su propio negocio. Pero, a pesar de su vínculo con varios artistas, descubrir a Justin Bieber en 2008 fue lo que llevó al estadounidense a consolidarse en la industria del entretenimiento.

Con el ascenso del intérprete de "Baby", Braun logró firmar a estrellas como Ariana Grande, Martin Garrix, J Balvin, Usher y David Guetta, dando paso a SB Projects, su compañía, a producir películas, giras de conciertos, campañas publicitarias, entre otras.

Sin embargo, su carrera no ha estado excenta de polémicas ya que, tras la salida de Taylor Swift de Big Machine Records en 2018, Scooter aprovechó para comprar el sello un año más tarde y, con ello, el catálogo de la cantautora, desatando la furia de la intérprete de "Love Story".

Meses después, la trece veces ganadora del Grammy, que acusó a Braun de acosarla por varios años, reveló que el empresario intentó llegar a un acuerdo para venderle su trabajo, que rechazó debido a estrictas condicionnes que estipulaban no volver a mencionar al mánager de Bieber o la polémica de los másters otra vez.

"Tendría que firmar un documento que me silenciaría para siempre antes de que pudiera tener la oportunidad de ofertar por mi propio trabajo", compartió la autora de "Red", que terminó anunciando la regrabación de sus seis primeros álbumes, lanzados originalmente entre 2006 y 2017.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD