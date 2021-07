Líder de Quilapayún tras carta a partidarios de Jadue: "De puro picado fui a votar por Boric"

Justo un día antes de las primarias presidenciales del pasado domingo 18, Quilapayún publicó una carta, escrita por Eduardo Carrasco, dirigida a los partidarios de Daniel Jadue, usando palabras como "lacras" y "gentuza", al defender que integrantes de Inti Illimani Histórico apoyaran a Gabriel Boric.

Una semana después, Carrasco afirmó a La Tercera estar arrepentido, "no de haber reaccionado, pero sí de haber dicho cosas que pudieron herir a varias personas" en el texto.

La carta surgió luego de que Horacio Salinas y Horacio Durán aparecieran en la franja de Boric, lo que provocó ataques a los músicos por partidarios del alcalde de Recoleta. "Si alguno se ha preguntado alguna vez por qué muchos artistas dejamos de ser comunistas la respuesta está a la vista", escribió Carrasco.

"Boric supo mostrar un lado más amable, más abierto, más acogedor, sin tanto juicio sobre los oponentes... de los Inti-Illimani decían cosas como 'ni perdón ni olvido' y eso es algo que se dice contra los pinochetistas, contra Pinochet, contra los que cometieron crímenes de lesa humanidad, pero decírselo a un tipo porque votó por Boric es una cuestión insólita", expresó Carrasco a LT.

"La democracia funciona sobre la base de que tú reconozcas que las posturas del otro son legítimas, no puedes condenar a otro porque tome una opción distinta a la tuya, eso es antidemocrático", agregó.

Carrasco también aseguró que de los integrantes de Quilapayún que están en Chile "dos votaron por Jadue, tres votaron por Boric" y que él mismo había decidido no votar en las primarias.

"De puro picado fui a votar por Boric", dijo Carrasco, "y después me gustó haberlo hecho, porque cuando escuché lo que dijo en su discurso, cuando habló de la búsqueda de una mayor amplitud, de la apertura hacia otras fuerzas, me convenció, me gustó, quedé bien impresionado con él".

Finalmente, aclaró que Quilapayún no es un grupo anticomunista. "No-comunistas, sí. Pero sobre todo porque el pueblo comunista siempre se ha sentido muy profundamente ligado a nuestra obra, no a nosotros como personas, pero sí a nuestra música", afirmó.