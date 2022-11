Quinta mujer acusa a Win Butler de Arcade Fire de "dinámica abusiva" y de ser "agresivo"

Tras salir a la luz pública cuatro testimonios de mujeres en contra de Win Butler de Arcade Fire, ahora una quinta persona lo acusa de mal comportamiento.

El sitio especializado Pitchfork publicó este martes una historia en la que una persona nombrada como "Sabina" tuvo una relación intermitente de tres años con Butler desde 2015 cuando tenía 22 años y trabajaba como camarera en un café de Montreal.

El reportaje dice que al principio no reconoció a Butler, pero un compañero de trabajo le dijo quién era y entablaron una conversación que condujo a mensajes de texto frecuentes y, finalmente, a reuniones en persona. "Sabina" dijo que tuvo relaciones sexuales con Butler por primera vez ese año en su estudio de Montreal.

"En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que dijo. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante", contó la mujer.

"Creo que él realmente no sabría si algo fue consensuado o no", dijo sobre Butler, quien, según el relato, le enviaba fotografías explícitas de sí mismo y le pedía continuamente que hiciera lo mismo. Sin embargo, continuó pasando tiempo con él hasta 2018, momento en el que aparentemente decidió que "no sentía ningún tipo de conexión con él".

En agosto pasado, cuatro mujeres acusaron a Butler, quien ha estado casado con su compañera de banda de Arcade Fire, Régine Chassigne, desde 2003. El músico admitió los asuntos "consensuales" pero afirmó que "nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad, y cualquier implicación es simplemente falsa".