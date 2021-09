Dirigido por Kasper Häggström, el grupo británico de rock alternativo, Radiohead, presentó el video oficial para su canción "If You Say The Word", la que forma parte de la fusión "Kid Amnesiae" un disco con temas nunca antes publicados y que fueron creados durante las grabaciones de ambos trabajos entre 1999 y el 2000. El álbum estará disponible desde el 5 de noviembre.

