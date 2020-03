Rage Against the Machine pospone inicio de su gira de reunión

El grupo Rage Against the Machine suspendió el inicio de la gira mundial de reunión que habían anunciado para este 2020, debido a la expansión del coronavirus y las medidas que han adoptado los países para combatir esta pandemia.

A través de Twitter el guitarrista Tom Morello compartió un comunicado donde detallaban que los shows que tenían fijados entre el 26 marzo y el 20 de mayo eran suspendidos. Esto incluía el esperado reencuentro en El Paso y sus presentaciones en Coachella, festival que también fue reagendado.

"La seguridad y la salud de los que vienen a nuestros shows es lo más importante para nosotros", aseguró el creador de "Killing in the name of".

Además, adelantó que todos los conciertos pospuestos serán reagendados en el futuro.

Bajo este panorama el primer show de los estadounidenses en 9 años se concretará el 23 de mayo en el festival Boston Calling, evento que aún no ha sufrido las consecuencias del coronavirus.