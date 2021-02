Rage Against the Machine y Iron Maiden entre los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll

El Salón de la Fama del Rock and Roll dio a conocer el nombre de las bandas y artistas finalistas que intentarán ingresar al selecto grupo este año.

Entre ellos destacan Rage Against the Machine, Foo Fighters, DEVO, el rapero JAY-Z, Kate Bush, Carole King, New York Dolls, Dionne Warwick y Tina Turner, entre otros.

Además resalta el nombre de la banda británica Iron Maiden, quienes pese a sus más de 45 años de trayectoria postulan por primera vez a este reconocimiento.

Uno de los requisitos para postular al Salón de la Fama es que el primer registro musical de una banda o solista debe haber sido publicado 25 años antes.

Los artistas que ingresarán al salón serán anunciados en el próximo mes de mayo.

Aún está pendiente la ceremonia de inducción del 2020, donde Nine Inch Nails, Depeche Mode, Whitney Houston, The Notorious B.I.G., T. Rex y The Doobie Brothers serán los premiados.