Representante de Israel volvió a recibir abucheos en final de Eurovisión 2024

Eden Golan, la representante israelí en Eurovisión 2024, volvió a recibir abucheos durante su actuación en la final celebrada este sábado, a propósito de la ofensiva militar que su país lleva a cabo en Gaza, con casi 35.000 civiles palestinos fallecidos.

Entremezclados con aplausos de conciudadanos, los abucheos sonaron a través de la retransmisión televisiva incluso más altos que en sus últimas apariciones ante el público, especialmente en el tramo final en el que canta en hebreo su tema, titulado "Hurricane" y en el que exalta la resistencia frente a las adversidades.

Ya en el primer ensayo general celebrado el pasado miércoles la cantante sufrió esta situación, lo que motivó una queja de la emisora pública Kan, que organiza la participación de Israel en Eurovisión, ante la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y ante la emisora pública sueca.

Los abucheos se repitieron en la segunda semifinal, el pasado jueves, y en el ensayo general del viernes.

En el certamen, Nemo, un rapero de 24 años y de género no binario, puso fin a casi cuatro décadas de sequía de triunfos para Suiza en Eurovisión, el país donde se celebró por primera vez el festival de la canción europea.

