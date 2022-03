El galardonado rapero Residente estrenó su primer sencillo oficial en más de un año y medio con el lanzamiento de "This is Not America" en compañía de las gemelas cubanas afro-francesas Ibeyi. En el videoclip parte con la imagen "This is Not America" del artista chileno Alfredo Jaar y se hace referencia al asesinato de Víctor Jara por parte de los militares.

