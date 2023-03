Revelan motivos de la cancelación del "Justice World Tour" de Justin Bieber

Tras la cancelación de la gira "Justice World Tour", varios fanáticos de Justin Bieber habrían especulado que los motivos detrás de esta anulación estarían relacionados a la salud del cantante. Ahora bien, un cercano al canadiense habría confirmado estos rumores.

Según Daily Mail, una fuente señaló que el intérprete de "Let Me Love You" se habría visto "obligado" a retirarse temporalmente por recomendaciones ligadas a su salud.

"Justin es frágil y se ha desgastado últimamente. Le dijeron que esto tenía que suceder y no le quedó otra opción. Sabe que si no cancela las fechas restantes de la gira, podría tener un impacto horrible en su salud en general. Si no tiene su salud, no tiene nada", explicó el cercano al medio.

Bieber, de 29 años, reveló en junio de 2022 padecer el síndrome de Ramsay Hunt, el cual se da tras "un brote de culebrilla que afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos", según explica Mayo Clinic, causando "parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado".

Anteriormente, el artista canadiense ya había cancelado conciertos debido a su condición de salud, como en septiembre del año pasado, cuando anunció la suspensión de su show en Chile a un día del evento.