[REVIEW] Documental de Billie Eilish en Apple TV+: una época horrible para ser adolescente

Billie Eilish, con 19 años, es la figura musical más importante del último tiempo. Cinco Grammy en una noche, millones de reproducciones y una popularidad ascendente, pero ¿cómo llegó a esto? ¿Quien estuvo detrás de su explosión? ¿Por qué impacta en los jóvenes? Todas esas dudas se responden en "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", documental estrenado este viernes 26 en Apple TV+.

En poco más de dos horas, el director R. J. Cutler se entromete en la vida de la cantante de "Bad Guy", logra crear un relato audiovisual sorprendente, emotivo, oscuro y revelador, y entrega un testimonio único y uno de los más elocuentes de los últimos años.

El documental, en su mayoría, contiene imágenes de archivo grabadas por su hermano y productor Finneas, y por sus padres, los tres pilares de una familia que entendió que Billie tenía un potencial desde sus primeros años.

Precisamente son sus padres, la profesora Maggie Baird y el constructor Patrick O'Connell, quienes más conocen a la artista. Por ello, se demuestran cercanos, acompañan, escuchan y dan su opinión al trabajo que los hermanos grabaron en una pieza de la casa y que se transformó en su elogiado y galardonado álbum debut de 2019.

"The World's a Little Blurry" no es el recorrido cursi de cómo nace una estrella. Es un registro que va más allá de la música: es el reflejo de una generación que sube videos a redes sociales, graba canciones con un celular, está pendiente de los comentarios de Instagram y no compra los movimientos de los sellos y sus ejecutivos.

Hay sinceridad también, porque la artista no niega sus problemas de salud, que van desde la depresión hasta mostrar de forma pública que posee el síndrome de Tourette. Tampoco esconde su amor verdadero por Justin Bieber ni sus escritos suicidas en un cuaderno, y menos se sonroja al decir que aquellos que la siguen en cada show "no son fanáticos".

Las emociones, los cambios y los efectos de la pubertad están presentes, combinados con su vertiginosa carrera en ascenso. La inocencia y la rabia aparecen en dos momentos destacados del documental: primero, su encuentro con Katy Perry y Orlando Bloom en pleno backstage de Coachella, uno de los instantes más divertidos de la película.

Y el otro tras un show en Nueva York, donde debe enfrentar las agobiantes actividades organizadas por las mentes de los ejecutivos para "relaciones públicas". Todo en medio de un escenario en el que su relación amorosa termina en pantalla (o más bien al teléfono), que hacer recordar ese momento de "Part of Me" donde Katy Perry pasa por lo mismo.

El viaje audiovisual de la artista, que parte con las primeras maquetas de su disco debut, culmina con la noche en que triunfó en los Grammy 2020. Un recorrido de la adolescente más popular del momento, con los mismos problemas de una generación que actualmente "vive una época horrible", como dice su mamá. Es el mundo borroso de Billie Eilish contado por sus propias acciones.