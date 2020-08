Ricardo Arjona: No soy enemigo del reggaetón, pero la gente hace lo que está de moda

El pasado viernes 31 de julio se estrenó en plataformas de streaming "Blanco", el nuevo disco del cantautor Ricardo Arjona que fue grabado en los míticos estudios de Abbey Road en Londres.

El disco, que es la primera parte de un álbum doble, contiene temas originales y una colaboración junto al español Pablo Alborán, la cual "se dio de manera natural, como tienen que ser los duetos", según dijo el propio Arjona durante un encuentro virtual del que participó Cooperativa.

Durante esta reunión con la prensa internacional, el guatemalteco explicó que "Blanco" y "Negro" nacieron de "hacerme caso a mi mismo". Antes del proyecto, el músico estaba embarcado en un proyecto de duetos femeninos, el cual abandonó después de una curiosa noche en un bar de Londres. "Tenía que hacer algo exactamente opuesto a lo que el mundo considera como aceptable para entrar a los medios, es como 'dígame qué hay que hacer, para no hacerlo'", aseguró.

Eso lo motivó a conseguir los estudios Abbey Road, ya que quería utilizar las antiguas técnicas de grabación que hicieron famosos a The Beatles. "Hay algo que pasa ahí con el sonido que se logra en ese lugar, que hace que las cosas suenen de otra manera", dijo. Aunque, fiel a su estilo, aseguró que "eran terriblemente incómodos" y que "al principio la magia que dicen que se siente, no es".

Pese a ello, sostiene haber conseguido el sonido buscado, ese que lo desmarque de la industria acutal donde siente que "mi posición de un aburrimiento tremendo y trato de evitar eso". "La industria ha hecho que los caminos al éxito sean las mismas para todo el mundo: para el que hace reggeaton, para el que hace rock, etc, y eso hace que haya mucho tropiezos en el camino", agrega.

"No soy enemigo del reggaetón"

De los baladistas que experimentó mayor éxito en la década de los 90, Ricardo Arjona es uno de los pocos que no se ha involucrado en el reggaetón o los ritmos urbanos. Si bien asegura que "no soy un enemigo del reggeaton", si mira con recelo a aquellos artistas que se han sumado al género sin pertenecer originalmente a él.

"Sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con el reggeaton, eso no me gusta. La gente intenta salir a flote haciendo lo que está de moda, pero hacer lo que está de moda siempre genera una especie de 'segundón' que no cambia absolutamente nada", fue su dura crítica.

Pese a ello, indicó que "el reggaetón ha sabido ocupar espacios que otros dejaron de ocupar".